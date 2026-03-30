روبيو: هناك "انقسامات" في القيادة الإيرانية

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- امتنع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مناقشة هوية الأشخاص الذين تتفاوض معهم الولايات المتحدة في إيران صباح اليوم، لكنه قال إن "انقسامات" قد ظهرت في قيادة البلاد.

وعندما سُئل روبيو في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" على قناة ABC News عن التعليق على منشور الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي فجر الاثنين، والذي أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع "نظام جديد وأكثر اعتدالاً"، رفض الإفصاح عن هوية الجهة التي تتفاوض معها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال روبيو لجورج ستيفانوبولوس: "لن أكشف لكم عن هوية هؤلاء الأشخاص، لأن ذلك قد يوقعهم في مشاكل مع بعض الجماعات الأخرى داخل إيران".

وأضاف: "انظروا، هناك بعض الانقسامات الداخلية. وفي نهاية المطاف، أعتقد أنه إذا كان هناك أشخاص في إيران، في ضوء كل ما حدث، مستعدون للتحرك في اتجاه مختلف لبلادهم، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا".

لم يُدلِ روبيو بتفاصيل إضافية حول "الانقسامات"، وأضاف لاحقًا أن المفاوضين مع الولايات المتحدة "يقولون بعض الكلام الصحيح في جلساتهم الخاصة".

"من الواضح أنهم لن يُعلنوا ذلك في بيانات صحفية، وما يقولونه لكم أو ينشرونه للعالم لا يعكس بالضرورة ما يقولونه في محادثاتنا، ولكن في نهاية المطاف، علينا أن نرى ما إذا كان هؤلاء الأشخاص هم من سيتولون زمام الأمور، وما إذا كانوا يملكون القدرة على تحقيق النتائج. سنختبر ذلك. ونأمل أن يكون هذا هو الحال".





المصدر: شبکة ABC الاخباریة