الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

أربيل (كوردستان 24)- استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، زيد عباس شنشول، حيث قام السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية هي الثانية من نوعها، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية استهدفت الأراضي الكويتية.

وأكد نائب الوزير بالوكالة خلال اللقاء أن شن هجمات مسلحة ضد دولة الكويت انطلاقاً من الأراضي العراقية يعد عدواناً صريحاً على سيادة الدولة، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الديحاني على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الخطيرة، مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية ضد المعتدين لردعهم عن تكرار هذه الممارسات التي تقوض أمن المنطقة.

كما جدد التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير المشروعة والكفيلة بالتصدي لهذه التهديدات وحماية أمنها وسلامة أراضيها.