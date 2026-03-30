رئيس إقليم كوردستان يتلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس تركيا

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 آذار 2026، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان.

وخلال الاتصال، أعرب أردوغان عن تضامنه مع رئيس الإقليم ومع عائلات البيشمركة الأبطال الذين سقطوا بين شهيد وجريح جراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت إقليم كوردستان.

كما أدان الرئيس التركي بشدة الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة واستهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وأكد أردوغان أن بلاده تولي أهمية قصوى لاستقرار العراق وإقليم كوردستان، مشدداً على أن تركيا ستظل دوماً داعمة للأمن والحفاظ على السكينة في المنطقة.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للرئيس أردوغان على هذا الاتصال وعلى مواقف تركيا الودية تجاه إقليم كوردستان والعراق.

وأكد أن الإقليم سيبقى كما كان دائماً عاملاً للاستقرار، ولن يكون أبداً جزءاً من الحروب والتوترات.

كما تناول الاتصال الهاتفي آخر مستجدات الحرب وتداعياتها على المنطقة والعالم؛ حيث شدد الجانبان على أهمية الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات.