اليمن يدين الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 30 آذار 2026، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الإيراني الأخير في المنطقة.

وأدانت الوزارة بشدة الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان، مشيرة إلى أنها طالت مقار إقامة عدد من القيادات السياسية.

وأكدت الخارجية اليمنية أن هذه الأعمال تمثل محاولة لتقويض استقرار المنطقة وتوسيع نطاق التوترات، معتبرة إياها ممارسات لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل، أبدت الحكومة اليمنية تضامنها الكامل مع الدول المستهدفة، ومن بينها إقليم كوردستان، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها تلك الجهات لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها.

كما دعت اليمن المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف حاسم لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وطالب البيان بممارسة أقصى درجات الضغط لوقف السلوكيات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.