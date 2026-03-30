رئيس الحكومة ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان ملف الطاقة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين 30 آذار /مارس 2026، في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق، ولا سيّما ما يتعلق بملف الطاقة.

وجرى خلال الاتصال، التقييم الإيجابي لقرار حكومة إقليم كوردستان القاضي بالسماح بتصدير النفط عبر خط أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، باعتباره خطوة تعمل على تسهيل وتخفيف وطأة الضغوط والتحديات الاقتصادية.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة التنسيق والدعم لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كوردستان، فضلاً عن وجوب رفع الحصار التجاري ووضع حدّ للهجمات الإرهابية التي تستهدف الشركات النفطية في إقليم كوردستان، بما يكفل تعزيز عجلة الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير، وحفظ وإرساء دعائم الاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بصورة عامة.