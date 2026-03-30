روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بتهمة التجسس

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- طردت روسيا الاثنين دبلوماسياً بريطانياً على خلفية اتّهامه بالتجسس، وهي تهم رفضتها لندن واعتبرت أنها "مجرّد هراء".

وتبادلت موسكو ولندن طرد عدد من الدبلوماسيين خلال العقد الأخير بتهم التجسس.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن الدبلوماسي الذي عرّف عنه بأنه سكرتير السفارة البالغ 29 عاما ألبرتوس غيرهاردوس يانسه فان رينسبورغ طُرد لتورطه في "أنشطة استخباراتية تخريبية تهدد أمن روسيا".

وأضاف "اتُّخذ قرار بسحب اعتماد يانسه فان رينسبورغ وأُمر بمغادرة روسيا خلال أسبوعين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن معلومات كشفت عن أن "هذا الموظف ينتمي إلى جهاز الاستخبارات البريطاني" وأنه "كان يقوم بأنشطة استطلاع وتخريب" في روسيا.

وذكرت أنها استدعت القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا، الاثنين وحذّرت لندن من الرد بالمثل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الخارجية الروسية على تطبيق تلغرام وصول دولاكيا إلى مقر الوزارة، وسط حشد من المصورين.

وذكرت الوزارة أن هذا الرجل "قدّم معلومات كاذبة عن نفسه عمدا للحصول على تصريح دخول" إلى البلاد.

من جانبها، اتّهمت بريطانيا روسيا بشن "حملة مضايقات عدوانية ومنسّقة ضد الدبلوماسيين البريطانيين".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن "الاتهامات الروسية اليوم لدبلوماسيينا هي مجرّد هراء تام"، مضيفا أن موسكو تروّج "لاتهامات خبيثة ولا أساس لها إطلاقا".

وأضافت الخارجية البريطانية "لا تقبل المملكة المتحدة بأن يتعرض موظفو سفارتها وعائلاتهم للترهيب".

وشهدت العلاقات بين روسيا وبريطانيا توترا منذ ما قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير والذي فاقم الوضع.