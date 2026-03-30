روبيو: أمام ترامب خيارات لإعادة فتح الممر المائي الحيوي

أربيل (كوردستان 24)- بعد ثلاثة أيام من تصريحه بأن القوات البرية الأمريكية لن تكون ضرورية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في إيران، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب لديه "خيارات متاحة" للتعامل مع تهديدات إيران بالسيطرة على مضيق هرمز.

وأوضح روبيو اليوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026، أن الدبلوماسية هي الخيار المفضل لترامب، ولكن بعد سؤاله مرتين عن أي خطط لنشر قوات برية أمريكية، لم يكرر تأكيده الذي أدلى به يوم الجمعة بأن هذه الخطوة لن تكون ضرورية لتحقيق أهداف الإدارة.

وهدد ترامب يوم الاثنين بتفجير البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق.

وقال روبيو: "إنهم الآن يهددون بالسيطرة على مضيق هرمز إلى الأبد، وإنشاء نظام رسوم عبور وما شابه ذلك. لن يُسمح بحدوث ذلك. ولدى الرئيس عدد من الخيارات المتاحة له، إذا رغب في ذلك، لمنع حدوث ذلك".





المصدر: AP