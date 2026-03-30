ترامب يهدد بـ"محو" جزيرة خرج إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران "بسرعة"

أربيل (كوردستان 24)- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بـ"محو" جزيرة خرج التي ترتدي أهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة".

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، "تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران.

وأضاف: لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب - وهو ما يُرجح حدوثه - وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم +إقامتنا+ الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خارك (وربما جميع محطات تحلية المياه!)".

وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق إصرار الإدارة على ضرورة إنهاء الحرب الأميركية على إيران خلال أسبوعين.

وقالت ليفيت للصحافيين إن ترامب "أورد دائما أن المدة المتوقعة تراوح بين أربعة وستة أسابيع. واليوم نحن في اليوم الثلاثين. من هنا، يمكنكم احتساب المدة بأنفسكم".

وأوضحت ان ترامب "يريد التوصل إلى اتفاق خلال الأيام العشرة المقبلة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وسئلت عما إذا كان تهديد ترامب بتدمير البنية التحتية المدنية الإيرانية لا يعتبر جريمة حرب، فقالت إن القوات المسلحة الأميركية ستلتزم القانون دائما.

لكنها حذرت الإيرانيين من أن الجيش الأميركي "يمتلك قدرات تفوق تصوراتهم، والرئيس لا يخشى استخدامها".

مساء الأحد، صرّح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بأن الولايات المتحدة حققت "تغييرا في النظام" في إيران من خلال الحرب التي تخوضها مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية منذ شهر.

مستشهدا بعدد القادة الإيرانيين الذين قُتلوا، ووصف القيادة الجديدة في طهران بأنها "أكثر عقلانية".

وأضاف "نتعامل مع أشخاص مختلفين لم يسبق لأحد التعامل معهم من قبل. إنها مجموعة أشخاص مختلفة تماما (...) وأكثر عقلانية".

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع الطالع، قال ترامب "أرى اتفاقا يلوح في الأفق".