نتنياهو: "تجاوزنا منتصف الطريق" في تحقيق أهداف الحرب على إيران

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.

وصرح نتانياهو لقناة "نيوزماكس" الأميركية "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب.

وأضاف أنه يعني أن الحرب تجاوزت منتصف الطريق "من حيث المهام، وليس بالضرورة من حيث الوقت".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شن الحرب مع نتانياهو على إيران في 28 شباط/فبراير، في البداية إن العملية ستستمر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو الاثنين إن الحرب ستستمر "لأسابيع" أخرى وليس لأشهر، وسط معارضة شعبية أميركية واسعة للحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأشار نتانياهو إلى أن الحرب حققت أهدافا منها قتل "آلاف" أعضاء الحرس الثوري الإيراني، مضيفا أن إسرائيل والولايات المتحدة "على وشك القضاء على صناعة الأسلحة لديهم".

وتابع "القاعدة الصناعية بكاملها، نحن نمحو كل شيء، كما تعلمون، المصانع، المصانع بكاملها، والبرنامج النووي".

وزعم نتانياهو وترامب مرارا أن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي، وهو اتهام لا تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ويأتي رغم قول ترامب إنه "دمر" مواقع رئيسية في هجمات العام الماضي.

كما أبدى نتانياهو الاثنين ثقته في "انهيار" الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نهاية المطاف، مكرّرا في الوقت نفسه أن ذلك ليس هدف الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد.

وقال "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".

AFP