قاآني: العالم أمام نظام جديد.. وغرفة عمليات "المقاومة" باتت موحدة

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أن على العالم أن يعتاد على النظام الجديد في المنطقة، مؤكداً على وحدة وتماسك جبهة المقاومة.

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس" (X)، يوم الثلاثاء 31 آذار 2026، كتب قاآني، الذي تولى قيادة العمليات الخارجية للحرس الثوري خلفاً لقاسم سليماني منذ عام 2020: "لقد تحققت أمنية قادة المقاومة الشهداء، والآن أصبحت غرفة عمليات المقاومة موحدة".

تأتي تصريحات قاآني في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة منذ قرابة شهر صراعاً واسع النطاق شمل ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت العمق الإيراني، وتُعد تصريحاته إشارة واضحة إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران في المنطقة.

وعلى الرغم من قيام منصة "إكس" بإغلاق حساب قاآني (general_Qaani) بشكل سريع، إلا أن محتوى الرسالة انتشر على نطاق واسع؛ حيث أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمؤسسات المقربة من الحكومة صحة هذه التصريحات، وتعاملت معها كموقف رسمي صادر عن قائد فيلق القدس.



