روسيا تدعو شباب وطلبة إقليم كوردستان للمشاركة في مهرجان عالمي بمدينة يكاترينبورغ

اربيل (كوردستان24)- وجهت الحكومة الروسية دعوة رسمية لطلبة وشباب إقليم كوردستان للمشاركة في "المهرجان الدولي للشباب 2026"، والمقرر إقامته في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وأوضحت الحكومة الروسية في دعوتها، اليوم الثلاثاء 31 آذار 2026، أن المهرجان العالمي سينطلق في الفترة من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر المقبل. ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 10 آلاف شاب من داخل روسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن 190 دولة مختلفة، حيث ستتاح لشباب إقليم كوردستان فرصة الحضور والمشاركة الفاعلة كما في النسخ السابقة.

أهداف المهرجان

يسعى المهرجان إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها بناء جسور التواصل والشبكات الدولية بين القادة الشباب حول العالم، وتبادل الخبرات والأفكار في مجالات متنوعة تشمل (الثقافة، العلوم، الإعلام، الرياضة، والتجارة)، فضلاً عن فتح باب النقاش حول القضايا العالمية الراهنة والبحث عن حلول مشتركة لها.

تكاليف السفر وآلية التقديم

وذكرت الدعوة أن روسيا ستتكفل بكافة تكاليف السفر والإقامة للمشاركين. وأشارت إلى أن باب التقديم مفتوح للراغبين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة حتى موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2026، حيث يمكن للمتقدمين ملء الاستمارات الخاصة بالفيزا الروسية وإجراءات المشاركة إلكترونياً.