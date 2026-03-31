دبي تعلن إخماد حريق بناقلة نفط كويتية عملاقة تعرضت لهجوم إيراني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت السلطات المختصة في دبي، الثلاثاء، نجاح الفرق المختصة في إخماد الحريق الذي تعرضت له ناقلة نفط كويتية في منطقة الخطاف بعد استهداف إيراني، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "تواصل الفرق المعنية تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم مشاركة أي معلومات عند توفرها".

ولاحقاً، أعلنت السلطات المختصة في دبي، انتهاء فرقها من التعامل بنجاح مع الحادث، دون حدوث أي تسرب نفطي أو تسجيل إصابات.

كانت الجهات المختصة في دبي أعلنت تعاملها مع حادث ناجم عن طائرة مسيرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي (المخطاف E) من دون تسجيل أي إصابات، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في دبي.

وأوضح المكتب، في منشور على منصة "إكس": "تعمل فرق الإطفاء البحري على السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لحظة توافرها".

وبدورها، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن "ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء تواجدها في منطقة (المخطاف) بميناء دبي في الإمارات".

وأوضحت أن "الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الحادث وأسفر الاعتداء عن أضرار مادية في بدن السفينة، واندلاع حريق على متنها مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة".

وأكدت المؤسسة عدم وقوع أي إصابات بشرية، مشيرة إلى أن فرقها تعمل حالياً على تقييم الأضرار بدقة.



المصدر: صحیفة الشرق الاماراتیة