طقس العراق.. أمطار متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متفرقة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 31 اذار 2026، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم يتحول إلى غائم جزئي ليلاً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 16، السليمانية 17، أربيل 18، نينوى وكركوك 20، ديالى وصلاح الدين والأنبار 23، بغداد وكربلاء المقدسة 24، واسط وبابل والديوانية والنجف الأشرف وميسان 25، ذي قار والمثنى 26، البصرة 27".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (7-5) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية يتحول مساءً إلى صحو مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".

وتابع البيان، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية عدا الأقسام الشرقية منها فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".