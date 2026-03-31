سوريا تدين استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان العراق وتؤكد دعمها لاستقرار البلاد

أربيل (كوردستان24)- أدانت الجمهورية العربية السورية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين يوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، الهجمات التي استهدفت مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.

ووصفت الخارجية السورية في بيانها هذه الهجمات بـ"الإرهابية"، مشيرة إلى أن من نفذها هي "مجموعات خارجة عن القانون". واعتبرت الوزارة أن هذه الأعمال تمثل "عدواناً غير قانوني" وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، ليس في العراق فحسب، بل في المنطقة ككل، فضلاً عن كونها تشكل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي.

كما جددت دمشق في بيانها التأكيد على موقفها الثابت والداعم لاستقرار العراق ووحدة أراضيه، معربة عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل المسلح في الشؤون الداخلية العراقية.

يُذكر أن هذا الموقف يأتي في إطار التأكيد على العلاقات الثنائية والرغبة في الحفاظ على السلم الإقليمي ومواجهة التحركات التي تستهدف تقويض المؤسسات الشرعية في دول الجوار.





