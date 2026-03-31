البنتاغون يعقد مؤتمراً صحفياً حول الحرب في وقت لاحق اليوم

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد البنتاغون مؤتمراً صحفياً حول الحرب في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026، وهو أول مؤتمر صحفي له منذ ما يقرب من أسبوعين.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكان آخر مؤتمر صحفي علني لهما حول المجهود الحربي في 19 مارس/آذار. وبلغ إجمالي المؤتمرات الصحفية التي عقدها البنتاغون ستة مؤتمرات منذ بدء الضربات الجوية على إيران في 28 فبراير/شباط.

وخلال الحروب السابقة في الشرق الأوسط، وخاصة في مراحلها الأولى، التزم المسؤولون العسكريون الأمريكيون بجدول زمني منتظم للمؤتمرات الصحفية، وكانوا يقدمون تحديثات يومية في كثير من الأحيان.

وقد اختارت إدارة ترامب تقليل عدد المؤتمرات الصحفية، وحشدت في قاعة المؤتمرات شخصيات إعلامية ذات توجهات حزبية واضحة من وسائل الإعلام اليمينية والمؤيدة لترامب.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون خلال إدارة بايدن، إن المؤتمرات الصحفية في زمن الحرب "تُطلع الشعب الأمريكي على آخر المستجدات، وتوفر الشفافية بشأن القرارات، وتضمن المساءلة".

وقال سينغ، المعلق الحالي للشؤون العالمية في شبكة CNN : "إن غيابهم خسارة، فالجمهور يجد نفسه أمام أسئلة أكثر من الإجابات".





المصدر: الوکالات