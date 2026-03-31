وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني يصل إلى بغداد لبحث ثلاثة ملفات مع الأطراف السياسية

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى العاصمة بغداد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026.

وبحسب معلومات "كردستان 24"، يضم الوفد كلاً من: فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب؛ فوزي حريري، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان؛ ونوزاد هادي وأوميد صباح، عضوي اللجنة المركزية للحزب.

ومن المقرر أن يبحث وفد الحزب المحاور التالية مع الأطراف السياسية العراقية:

الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تستهدف إقليم كوردستان.

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق.

وكان إقليم كوردستان قد تعرض خلال الفترة الماضية لعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أثار قلقاً بالغاً لدى القيادة السياسية الكردستانية.

ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني باستمرار، من خلال الحوار، إلى دفع الحكومة الاتحادية لتحمل مسؤولياتها في حماية سيادة الأراضي العراقية وإقليم كوردستان. وتأتي زيارة هذا الوفد في إطار الجهود المبذولة للضغط على الجهات صاحبة القرار في العراق، لمنع تكرار مثل هذه الهجمات والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.