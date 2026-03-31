اللغة الكوردية: "ابنة الطبيعة" التي حجزت مكانها ضمن الـ 50 الأغنى عالمياً

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مع إشراقة كل "نوروز"، ترتدي الطبيعة في كوردستان ألواناً متجددة، لتعيد تذكيرنا بأن لغة هذا الشعب ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي مرآة عاكسة للجغرافيا والبيئة المحيطة. اللغة الكوردية، التي استمدت أسماء شهورها ومفرداتها من تفاصيل الأرض، باتت اليوم تُصنف كواحدة من أغنى لغات العالم وأكثرها حيوية.

قاموسٌ من وحي الأرض

تتميز اللغة الكوردية بأسماء شهورها التي تحمل دلالات بيئية عميقة؛ فأسماء مثل "خاكەلێوە" (21 آذار- 20 نيسان) أو "هەرمێپش" لم تأتِ من فراغ أو عبر الاقتراض من لغات أجنبية، بل هي أسماء كوردية خالصة منحوتة من صميم الثقافة والارتباط بالزراعة والرعي.

يقول الباحثون في اللغة إن الكورد حافظوا على أصالة لغتهم عبر العصور، حيث لم يمدوا يد الاقتراض للغات الأخرى، بل اعتمدوا على ثرائهم الثقافي. فعلى سبيل المثال، تعود تسمية شهر "خاكەلێوە" (21 آذار-20نيسان) إلى ظاهرة مرتبطة بالثروة الحيوانية، حيث ترعى الماشية في هذا الشهر العشب الصغير لدرجة أن أفواهها تلامس "التراب" (خاك بالكوردية)، ومن هنا جاء الاشتقاق اللغوي الذي يربط بين الطبيعة والمصطلح.

أربعة فصول.. وألف معنى

كوردستان، بجغرافيتها التي تضم الفصول الأربعة بوضوح، منحت اللغة تنوعاً فريداً. كل فصل وكل منطقة جبلية أو وادٍ سحيق، ترك بصمة خاصة في لهجات اللغة الكوردية المتعددة. هذا التنوع الجغرافي جعل من الطبيعة "الإلهام الأول" ومصدر الاشتقاق المستمر للمفردات التي تصف كل حالة بيئية بدقة متناهية.

تصنيف عالمي: الكوردية في الصدارة

بعيداً عن العاطفة القومية، تؤكد الأرقام العالمية مكانة هذه اللغة. فوفقاً لإحصاءات منظمة "اليونسكو"، وبينما يواجه العالم خطر اندثار مئات اللغات سنوياً، تبرز اللغة الكوردية كقوة لغوية صامدة.

من بين 7,169 لغة محكية في العالم اليوم، تُصنف اللغة الكوردية ضمن قائمة الـ 100 لغة الأغنى عالمياً. والأكثر إثارة للفخر، أنها تحتل مرتبة متقدمة تتراوح بين المركز 40 والـ 50 من حيث الثراء اللغوي وتعدد المفردات والقدرة على التعبير، متفوقة بذلك على لغات دول وإمبراطوريات كبرى.

بين الماضي والمستقبل

رغم محاولات التهميش التاريخية، أثبتت اللغة الكوردية أنها لغة عصيّة على الاندثار، مستمدة قوتها من تلك الجذور الضاربة في أعماق جبال كوردستان. واليوم، مع التطور التكنولوجي وزيادة النتاج الأدبي والتدوين، تواصل الكوردية رحلتها كواحدة من أهم الكنوز الثقافية البشرية على وجه الأرض.

تقرير: آراس امين - كوردستان 24 – رانية