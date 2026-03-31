ترامب ينتقد عدم تعاون باريس في الحرب على إيران

أربيل (كوردستان 24)- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرار فرنسا بحظر تحليق الطائرات الأميركية فوق أراضيها وعدم تعاونها مع الولايات المتحدة في الحرب على إيران.

ولم تُعلن باريس في شكل رسمي أو علني حظرا لتحليق الطائرات الأميركية المشاركة في النزاع في أجوائها، بخلاف إسبانيا.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال "لم تسمح فرنسا للطائرات المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة معدات عسكرية، بالتحليق فوق أراضيها.

وقال: كانت فرنسا غير متعاونة للغاية في ما يتصل بـ+الجزار الإيراني+ الذي تم القضاء عليه بنجاح، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت إسبانيا التي أعلنت حكومتها اليسارية "معارضتها التامة" للهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، أعلنت الاثنين إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب.