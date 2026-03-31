إيران تعفي ناقلات النفط الماليزية من رسوم عبور هرمز

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النقل الماليزي أنطوني لوك، اليوم الثلاثاء، إن إيران سمحت لناقلات النفط التابعة لبلاده بعبور مضيق هرمز من دون دفع رسوم.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت الاثنين أن لجنة برلمانية وافقت على مشروع يهدف إلى فرض رسوم مرور على السفن التي تعبر مضيق هرمز، الذي يمر فيه خُمس إنتاج النفط والغاز المسال في العالم، والمشلول بشكل سبه تام منذ بدء الحرب قبل شهر.

وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن السبت إن ناقلات النفط التابعة لشركة "بتروناس" الماليزية العملاقة وشركة "سابورا إنرجي" وشركة الشحن MISC، تنتظر الحصول على إذن عبور.

وقال لوك للصحافيين الثلاثاء "نحن طرف صديق، تربطنا علاقات دبلوماسية جيدة مع الحكومة الإيرانية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف "أوضح السفير الإيراني في ماليزيا أنه لن تُفرض أي رسوم على السفن الماليزية". وتوقع لوك أن يستغرق مرور السفن الماليزية وقتا لأن عددا كبيرا من السفن عالق هناك.

وأضاف "لكنني أعتقد أن الحكومة الإيرانية التزمت بذلك".

والأسبوع الماضي، شكر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على السماح "لناقلات النفط وكذلك للعمال المعنيين بمواصلة رحلتهم للعودة".