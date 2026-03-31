إيران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للميزانية والشؤون المالية

منذ دقيقتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مقتل رئيس مكتب الميزانية والشؤون المالية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال جمشيد إسحاقي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2025 لدوره في شبكة دولية لتهريب النفط إلى الصين واستخدام الأرباح لتمويل فصائل إقليمية مدعومة من طهران، وذلك في غارة جوية أميركية إسرائيلية مشتركة.

وقدّم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، تعازيه في وفاة إسحاقي.

وقال وحيدي، الذي قُتل سلفه في بداية الحرب، إن إسحاقي قُتل مع عدد من أفراد أسرته في غارة أميركية إسرائيلية مشتركة، بدون تحديد تاريخ أو تقديم تفاصيل إضافية.

وأشاد وحيدي بإسحاقي لـ"تعزيزه قوات الدفاع عن الوطن"، وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

في شباط/فبراير 2025 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إسحاقي وآخرين من الأفراد والكيانات والسفن، بسبب ما وصفته بـ"شبكة دولية لتسهيل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى الصين".

وأشارت إلى أن عائدات هذه الشحنات تُستخدم لتمويل جماعات مسلحة في المنطقة، بينها حماس في غزة والحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان، وفق ما نقلته فرانس برس.

واتهمت الوزارة هيئة الأركان العامة الإيرانية باستخدام "شبكات من الشركات الوهمية والوسطاء الأجانب" لتسهيل هذه الشحنات و"إخفاء" مصدرها الإيراني.

وكان إسحاقي قد شغل منصبا في إحدى هذه الشركات الوهمية، هي شركة "سيبهر إنرجي"، ونسّق مع الحرس الثوري الإيراني بشأن بيع النفط الخام الإيراني إلى الصين، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.

وأسفرت الضربات الأميركية والإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب التي دخلت شهرها الثاني عن مقتل عدد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.

وقُتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول للحرب في 28 شباط/فبراير، وقُتل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي لاريجاني في وقت سابق من آذار/مارس، إلى جانب أكثر من اثنتي عشر شخصية أخرى.