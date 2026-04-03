"جيرالد فورد" تنهي رحلة العلاج وتتجه شرقاً للانضمام إلى لينكولن وبوش

2026-04-03 08:25

أربيل (كوردستان24)- أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" (USS Gerald R. Ford)، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، قد غادرت السواحل الكرواتية متوجهةً نحو جهة الشرق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المقرر أن تنضم هذه السفينة الحربية العملاقة مجدداً إلى القوات المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران. وأكدت القوات البحرية الأمريكية إصلاح كافة المشاكل الفنية التي واجهت الحاملة، مشددة على أنها الآن في أقصى درجات الجاهزية لتنفيذ مهامها الوطنية في أي منطقة تُرسل إليها.

وكانت "جيرالد فورد" قد تمركزت في البحر الأبيض المتوسط قبيل اندلاع المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. إلا أنها نُقلت في 12 مارس/آذار المنصرم إلى قاعدة بحرية في جزيرة "كريت" اليونانية إثر نشوب حريق في قسم "غسيل الملابس". وبحسب بيانات الجيش الأمريكي، أدى الحريق إلى تضرر نحو 100 وحدة للمبيت، فضلاً عن مشاكل تقنية سابقة في نظام الصرف الصحي ودورات المياه، فيما أكدت البحرية أن الحريق لم يكن مرتبطاً بأي أعمال قتالية.

وفي إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي، من المقرر أن تعمل "جيرالد فورد" بالتنسيق مع حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة حالياً في الخليج العربي. بالتزامن مع ذلك، قامت واشنطن بإرسال حاملة طائرات ثالثة هي "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" نحو الشرق الأوسط، ومن المتوقع وصولها خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على توسيع نطاق العمليات العسكرية الأمريكية وتطويرها في المنطقة.