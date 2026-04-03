بعد تدمير جسر كرج.. ترامب يتوعد إيران بمرحلة تدمير شاملة للبنية التحتية

2026-04-03 08:33

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات شديدة اللهجة إلى إيران، محذراً من أن المرحلة المقبلة من التصعيد العسكري ستستهدف بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له، صرح ترامب قائلاً: "إن جيشنا، الذي يعد الأقوى والأعظم في العالم، لم يبدأ بعد في تدمير ما تبقى في إيران"، مشيراً إلى أن تدمير الجسور يمثل الخطوة التالية في العمليات العسكرية، على أن تليها محطات الكهرباء. وحذر ترامب طهران من أنها ستواجه مصيراً يعيدها إلى "العصر الحجري" ما لم تبرم اتفاقاً جديداً.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير بثها التلفزيون الرسمي الإيراني حول تعرض جسر رئيسي في مدينة كرج، غرب العاصمة طهران، لعملية قصف. وقد أشاد الرئيس الأمريكي بهذا الهجوم قائلاً: "لقد انهار أكبر جسر في إيران ولم يعد قابلاً للاستخدام، وترقبوا المزيد".

ورغم نبرة الوعيد، ترك ترامب الباب موارباً أمام الدبلوماسية، حيث أشار إلى إمكانية التوصل إلى نتائج مع القيادة الإيرانية الحالية، ووصفها بأنها "أقل تطرفاً وأكثر عقلانية من القيادات السابقة". واختتم ترامب حديثه بالتشديد على أن الوقت الحالي هو الفرصة المناسبة لإيران لإبرام اتفاق، قبل "فوات الأوان وزوال ما تبقى من مقدرات البلاد".