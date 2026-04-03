سنتكوم تنفي إسقاط مقاتلة أمريكية في مضيق هرمز

2026-04-03 08:34

أربيل (كوردستان24)- نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسمياً، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية حول إسقاط طائرة حربية تابعة للولايات المتحدة من قبل الحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بشأن إسقاط طائرة حربية فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز هي أنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة". وأكد البيان أن جميع الطائرات الأمريكية في المنطقة آمنة تماماً وتواصل أداء مهامها بشكل طبيعي.

وانتقدت القيادة المركزية النهج الإعلامي لطهران، مشيرة إلى أن "هذه هي المرة السادسة على الأقل التي يكرر فيها الحرس الثوري الإيراني مثل هذه الادعاءات الزائفة".

يأتي هذا النفي الأمريكي رداً على إعلان الحرس الثوري الإيراني، فجر يوم الخميس، عن استهداف "طائرة حربية متطورة" جنوب جزيرة قشم، مؤكداً سقوطها في مياه الخليج. ولم يحدد البيان الإيراني حينها طراز الطائرة أو الجهة التابعة لها، مكتفياً بالإشارة إلى نجاح عملية الاستهداف.