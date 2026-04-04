العراق يشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مع احتمال هطول أمطار خفيفة

2026-04-04 10:55

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد ستكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل ليوم أمس في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 15، دهوك 17، أربيل 18، نينوى وكركوك 20، صلاح الدين والأنبار 22، بغداد وديالى 24، واسط وكربلاء المقدسة 25، النجف الأشرف وبابل وميسان 26، الديوانية والمثنى 27، ذي قار والبصرة 28".

وأضاف البيان أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول إلى غائم جزئي على فترات بعد الظهر في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشار الهيئة إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول إلى غائم على فترات بعد الظهر في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".

موضحةً أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية عدا الأقسام الشرقية منها فيكون غائماً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل لليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".