جمجمال تستعد لإطلاق الدورة السادسة لمهرجان أفلام الإبادة الجماعية (الجينوسايد)

2026-04-04 11:20

أربيل (كوردستان 24)- تستعد مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية لاستضافة الدورة السادسة لـ "مهرجان الإبادة الجماعية (الجينوسايد) السينمائي"، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة.

وفي تصريح لـ كوردستان 24 اليوم السبت، 4 نيسان 2026، قال رئيس المهرجان، إدريس شوكت: إن مهرجان جمجمال لأفلام الإبادة الجماعية يهدف إلى دعم الإنتاجات السينمائية المتخصصة في تسليط الضوء على جرائم الإبادة، والكوارث التي ارتكبت ضد شعب كوردستان وسائر المكونات الأخرى. لذا، ندعو صناع الأفلام والمنتجين السينمائيين لإرسال أعمالهم للمشاركة في هذه الدورة الجديدة.

وحول الشروط الأساسية للمشاركة، أوضح شوكت أن اللجنة المنظمة حددت معايير معينة تشمل:

أن تكون الأفلام من إنتاج الفترة ما بين عامي 2020 و2026.

ألا تكون الأفلام قد شاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

ألا تتجاوز مدة الأفلام القصيرة 20 دقيقة.

أن يتمحور محتوى الفيلم حصراً حول قضايا الإبادة الجماعية.

إرفاق السيرة الذاتية للمخرج، ملخص الفيلم، وتفاصيل طاقم العمل، بالإضافة إلى المواد الترويجية (البوستر، صور من العمل، لقطات من خلف الكواليس، و"التريلر").

وفيما يخص فئات المسابقة، أشار مدير المهرجان إلى تقسيم الأعمال لعدة أقسام هي: الفيلم الكوردي الطويل، الفيلم الوثائقي القصير، الفيلم الوثائقي الطويل، أفلام الطلبة حول الإبادة، والأفلام الكلاسيكية (ما قبل عام 2000)، بالإضافة إلى "قسم الهامش" المخصص للعروض فقط خارج إطار التنافس الرسمي.

وحدد المهرجان يوم 25 نيسان 2026 كآخر موعد لاستلام المشاركات. واختتم شوكت حديثه بالتأكيد على أن المهرجان يسعى من خلال فن السينما إلى إبقاء الكوارث الإنسانية والتاريخية حية في الذاكرة.

وتنطلق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان في الـ 15 أيار 2026 بمدينة جمجمال، حيث من المقرر أن تستمر لعدة أيام.