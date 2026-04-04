أكثر من مجرد منبه.. القهوة درع حماية استراتيجي لصحة الكبد

2026-04-04 11:42

أربيل (كوردستان24)- لم يعد فنجان القهوة مجرد طقس يومي للاستيقاظ والتركيز، بل بات يُنظر إليه طبياً كأحد أبرز الحلفاء الطبيعيين لصحة الكبد. فوفقاً لبيانات حديثة نشرها موقع "فيري ويل هيلث" (Verywell Health)، تشير الدراسات واسعة النطاق إلى وجود ارتباط وثيق بين الاستهلاك المنتظم للقهوة وانخفاض وتيرة الإصابة بأمراض الكبد المزمنة.

وتؤكد الأبحاث أن شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يومياً يمنح الكبد حزمة من الفوائد الوقائية، أبرزها تقليل تراكم الدهون داخل الخلايا، ما يساهم في كبح جماح "مرض الكبد الدهني". كما تلعب القهوة دوراً حيوياً في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي قد تؤدي إلى تلف الأنسجة بمرور الوقت.

وعلى الرغم من أن تحليلًا بحثيًا أُجري عام 2021 لم يجد صلة مباشرة بين القهوة ومنع حدوث "الكبد الدهني" في بدايته، إلا أنه كشف عن نتيجة مذهلة؛ وهي قدرة القهوة على إبطاء "تليف الكبد" لدى المصابين بالفعل، مما يمنع تدهور الحالة إلى مراحل خطيرة.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة موسعة أجراها "بنك البيانات الحيوية" في بريطانيا أن شاربي القهوة تنخفض لديهم مخاطر الوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة بنسبة تصل إلى 49% مقارنة بغيرهم. كما عززت أبحاث أُجريت في عام 2023 هذه النتائج، مؤكدة أن القهوة تقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بـ "سرطان الخلايا الكبدية"، متفوقة في ذلك على المشروبات الأخرى بما فيها الشاي الأخضر.

ويعزو الخبراء هذه التأثيرات الوقائية إلى مزيج فريد من المركبات الكيميائية الطبيعية الموجودة في حبات البن، ومن أهمها:

الكافيين: المنبه المعروف بقدراته الوقائية.

حمض الكلوروجينيك: مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف.

الكاهويول والكافيستول: مركبات من نوع "ثنائي التربين" تمتلك خصائص مضادة للأورام، والالتهابات، والميكروبات.



بهذه المعطيات، تتحول القهوة من مجرد مشروب اجتماعي إلى أداة وقائية فعالة، تساهم في إبطاء تطور أمراض الكبد وتحسين جودة حياة المرضى على المدى الطويل.