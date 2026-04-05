رئيس الحكومة مهنئاً المسيحيين بحلول عيد القيامة: نجدد التزامنا بترسيخ ثقافة التعايش السلمي

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 نيسان (أبريل) 2026، تهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة، أكد فيها التزام الإقليم بصون التعايش السلمي بين مختلف المكونات.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد قيامة السيّد المسيح (عليه السلام)، أتقدم بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إلى عموم الأخوات والإخوة المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم أجمع، راجياً أن يكون هذا العيد مبعثاً للسلام والاستقرار، وأن يُخمد بقدومه فتيل الحروب والمآسي في ربوع كوردستان والمنطقة بأسرها.

وفي هذه المناسبة، نجدد التأكيد على التزام إقليم كوردستان في صون وتعزيز ثقافة التعايش السلمي، وتوطيد أواصر التآلف والتسامح والتآخي بين مختلف مكونات كوردستان.

عيدكم مبارك، ودامت أيامكم عامرة بالبهجة والمسرّات.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2026/4/5