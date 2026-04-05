الأنواء الجوية: إقليم كوردستان لا يقع تحت تأثير أي موجة أمطار.. وتوقعات بتقلبات ربيعية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن الإقليم لا يقع حالياً تحت تأثير أي موجة أمطار، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية تمثل حالة الطقس الربيعي المتقلب، حيث تتفاوت الأجواء بين الممطرة والغائمة جزئياً والصافية بين منطقة وأخرى.

حالة الطقس لليوم الأحد (5-4-2026)

وأوضحت المديرية في بيانها أن طقس اليوم منذ الصباح وحتى الظهر سيكون غائماً جزئياً بشكل عام مع تصاعد غبار خفيف في بعض المناطق. أما بعد الظهر، فهناك احتمالية لهطول أمطار قصيرة الأمد في مناطق متفرقة، لا سيما في المناطق الجبلية والحدودية.

ونتيجة لرطوبة التربة وارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء، قد تطرأ تغيرات جوية تخلق حالة من عدم الاستقرار في مناطق محددة مصحوبة بعواصف رعدية. وبالنسبة لمراكز المحافظات (السليمانية، دهوك، وحلبجة)، يُتوقع هطول زخات مطرية خفيفة في أوقات متفرقة بعد الظهر.

كما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً مقارنة بيوم أمس، مع تحذير من زيادة سرعة الرياح في حدود محافظة السليمانية لتتجاوز 25 كم/س. وفي ساعات الليل، يعود الطقس ليكون غائماً جزئياً إلى صافٍ.

الرياح: خفيفة السرعة (10-15 كم/س)، متجهة نحو الشمال الشرقي.

مدى الرؤية: يتراوح بين (7 - 8) كم نتيجة الغبار الخفيف والرطوبة.

حالة الطقس ليوم غد الإثنين (6-4-2026)

وتشير التوقعات إلى أن طقس الإثنين سيكون غائماً جزئياً من الصباح وحتى الظهر. وفي فترة ما بعد الظهر، تتهيأ الفرص لزخات مطرية وعواصف رعدية في بعض المناطق الجبلية والمرتفعات.

ومن المتوقع أن تتسع رقعة الأمطار في ساعات المساء لتشمل مناطق متفرقة، حيث قد تشهد بعض المناطق أمطاراً ربيعية غزيرة (زخات قوية)، بينما تبقى مناطق أخرى غائمة جزئياً.

الرياح: خفيفة السرعة (10-15 كم/س)، متجهة نحو الشمال الغربي.

مدى الرؤية: يتراوح بين (8 - 10) كم.

درجات الحرارة: تشهد ارتفاعاً طفيفاً مقارنة باليوم.

ملاحظة هامة من الأنواء الجوية:

أكدت المديرية أن تشكّل أي حالات عدم استقرار جوي مفاجئة أمر وارد في هذا الموسم، وذلك بسبب سرعة عملية تكثف الغيوم وهطول الأمطار المباغتة التي تميز فصل الربيع.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالدرجة السيليزية:

المدينة الأحد (5 نيسان) الإثنين (6 نيسان)

أربيل 19 20

مصيف صلاح الدين (پیرمام) 14 15

سوران 16 17

حاجي عمران 12 13

السليمانية 17 18

جمجمال 18 19

دهوك 18 19

زاخو 20 21

حلبجة 20 21

كرميان 23 24