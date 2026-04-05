السعودية تدين الاعتداء على سفارة الإمارات بدمشق وتشدد على حماية البعثات الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية دمشق.

وأوضح البيان أن الهجوم لم يقتصر على أعمال التخريب التي استهدفت مبنى السفارة فحسب، بل شمل أيضاً مقر رئيس البعثة الإماراتية، بالإضافة إلى توجيه إساءات غير مقبولة مست الرموز الوطنية لدولة الإمارات.

وأكدت الوزارة موقف المملكة الثابت في رفض هذه الاعتداءات جملة وتفصيلاً، مشددة على رفضها لكافة أشكال العنف الموجه ضد الدبلوماسيين.

وأشارت الخارجية السعودية إلى أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية المستقرة.

وفي ختام بيانها، شددت المملكة على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها في توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية.

مؤكدة على وجوب الامتثال التام للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضمن أمن وحرمة المقرات الدبلوماسية.