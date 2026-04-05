السوداني يترأس اجتماعاً عسكرياً لتطوير الدفاع الجوي وتعزيز أمن الأجواء العراقية

منذ 17 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة الخطط الاستراتيجية لتطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي العراقي.

وشهد الاجتماع حضور رئيس أركان الجيش ونخبة من القادة العسكريين والمسؤولين في وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي.

واطلع السوداني خلال الاجتماع على الإجراءات المتخذة لتحديث المنظومات القتالية، ومستويات الاستعداد والتدريب المستمر للوحدات العاملة.

مشدداً على ضرورة أن تتماشى هذه القدرات مع حجم التطورات والمستجدات الإقليمية لضمان الأمن المطلق للأجواء العراقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن تطوير القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وتعزيز قدراتها القتالية والفنية، يأتي في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي واستراتيجية الأمن الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تمكين القوات المسلحة من مجابهة كافة التهديدات والمخاطر، بما يضمن حفظ أمن العراق واستقراره وصون سيادته الوطنية.