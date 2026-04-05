توتر في الخليج: استهداف ميناء خورفكان الإماراتي تزامناً مع تهديدات الحرس الثوري

أربيل (كوردستان 24)- أفادت السلطات الإماراتية بتعرض ميناء خورفكان لاستهداف بمقذوفات مجهولة، مشيرة إلى أنها تتعامل حالياً مع "حادث" في المنطقة عقب بلاغات تلقتها السلطات البحرية.

وأكدت السلطات المحلية، في بيان عبر منصة "إكس"، عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. من جانبه، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) في وقت سابق اليوم تلقيه بلاغاً عن وقوع حادث في محيط الميناء، ونقل المركز عن ربان إحدى السفن قوله: "لقد شوهدت عدة ارتطامات ناتجة عن مقذوفات مجهولة على مقربة من السفينة".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني، عبر وسائل إعلام رسمية، استهداف منشآت للوقود والبتروكيماويات في دول الخليج، من بينها الإمارات، رداً على ما وصفها بالضربات الأمريكية والإسرائيلية.





