مالية كوردستان تحوّل أكثر من 43 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 نيسان 2026، عن تحويل مبالغ الإيرادات غير النفطية الخاصة بشهر آذار الماضي إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنها قامت بإيداع مبلغ وقدره (43,094,141,000) ثلاثة وأربعون ملياراً وأربعة وتسعون مليوناً ومائة وواحد وأربعون ألف دينار عراقي، في الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية.

وأوضح البيان أن هذه المبالغ، التي تمثل حصة الإيرادات غير النفطية للإقليم، سُلِّمَت "نقداً" عبر فرع البنك المركزي العراقي في مدينة أربيل.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لتنفيذ بنود الاتفاقيات المشتركة والالتزامات القانونية بين أربيل وبغداد، والمتعلقة بآلية تسليم الإيرادات المحلية والمستحقات المالية لتعزيز خزينة الدولة العامة.