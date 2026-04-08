مفارقات "حرب النفط".. إغلاق مضيق هرمز رفع إيرادات إيران وعُمان وكبد العراق خسائر فادحة بنسبة 85%

منذ 20 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - في ظل التوترات العسكرية التي حصلت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، خلال السابيع المنصرمة، شهد سوق النفط العالمي حالة غير مسبوقة من التباين في المداخيل المالية للدول المصدرة، حيث تسببت أزمة إغلاق مضيق هرمز في تغيير خارطة الإيرادات النفطية بشكل جذري.

إيران وعُمان.. مكاسب رغم الصراع

على الرغم من أن الصراع يدور في قلب أراضيها، أظهرت البيانات أن إيران نجحت في زيادة إيراداتها النفطية بنسبة 37%. وارتفع معدل تصديرها من 2 مليون برميل يومياً إلى 2.5 مليون برميل، مستفيدة من قفزة الأسعار التي تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للبرميل مقارنة بـ 70 دولاراً في السابق. وبدورها، حققت سلطنة عُمان مكاسب لافتة، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 26%، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يقلل من تأثرها المباشر بإغلاق مضيق هرمز.

السعودية.. توازن بين خفض الإنتاج وارتفاع الأسعار

أما المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر في "أوبك"، فقد شهدت تراجعاً في حجم صادراتها من 7.5 مليون برميل يومياً إلى 5 ملايين برميل نتيجة تعطل الملاحة في المضيق. ومع ذلك، وبفضل خطوط الأنابيب البديلة نحو البحر الأحمر وارتفاع أسعار النفط العالمية، تمكنت المملكة من تحقيق زيادة طفيفة في إجمالي إيراداتها بنسبة 4.3%.

العراق والإمارات.. المتضررون الأكبر

في المقابل، كشف التقرير عن خسائر حادة لبعض الدول، حيث تراجعت صادرات دولة الإمارات من 3 ملايين برميل يومياً إلى مليون برميل فقط (يتم تصديرها عبر ميناء الفجيرة)، مما أدى لانخفاض إيراداتها بنسبة 50% نتيجة الهجمات المتكررة على ناقلات النفط.

ويظل العراق هو "الخاسر الأكبر" في هذه الأزمة؛ حيث سجل تراجعاً هائلاً في إيراداته النفطية بنسبة 85%. وانخفضت الصادرات العراقية بشكل حاد من 3.5 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل فقط، يتم تصديرها بصعوبة عبر أنبوب إقليم كردستان والصهاريج، مما حرم موازنة البلاد من مليارات الدولارات رغم الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.

شلل تام في دول أخرى

وأشار التقرير في ختامه إلى أن دولاً مثل قطر والكويت والبحرين تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً، حيث اقتربت صادراتها النفطية من "نقطة الصفر" نتيجة الاعتماد الكلي على مضيق هرمز المغلق حالياً، مما يضع اقتصاديات هذه الدول أمام تحديات مصيرية إذا استمر الانسداد الملاحي.

أعداد : هاژه غفور – كوردستان24 – الدیسك الاقتصادي