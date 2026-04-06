هوشيار زيباري يحذر: الجبهة العراقية لا تزال "مشتعلة" والفصائل تصر على جر البلاد إلى الحرب

أربيل (كوردستان24)- حذر السياسي الكوردي البارز، هوشيار زيباري، اليوم، من خطورة استمرار التصعيد العسكري داخل الأراضي العراقية، مؤكداً أن "الجبهة العراقية" لا تزال ساحة مشتعلة ضمن الصراع الإقليمي الحالي.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار زيباري إلى أن استهداف قاعدة الدعم اللوجستي لقاعدة "فيكتوريا" في بغداد اليوم، يأتي ضمن سلسلة من الهجمات المستمرة التي تستهدف استقرار البلاد.

وأضاف زيباري أن "الاستهدافات المتواصلة لإقليم كوردستان، والتي طالت القواعد والأهداف المدنية، وصولاً إلى استهداف المنشآت النفطية والشركات في محافظة البصرة والمناطق المجاورة، تعد دليلاً قاطعاً على إصرار الفصائل المسلحة على التصعيد".

وختم السياسي الكوردي تدوينته بالتأكيد على أن هذه الأفعال تهدف بشكل واضح إلى "إغراق العراق في أتون الحرب"، محذراً من التداعيات الكارثية لهذا المسار على مستقبل وأمن البلاد.