الأرصاد الجوية: زخات أمطار ربيعية وعواصف رعدية تضرب مناطق متفرقة من كوردستان

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن تأثر الإقليم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتمثل في هطول زخات أمطار ربيعية مصحوبة بعواصف رعدية تشمل مناطق متفرقة، مع توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء.

وتوقعت المديرية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً. واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر وحتى المساء، ستشهد مناطق متفرقة من الإقليم زخات أمطار ربيعية وعواصف رعدية خفيفة، يتركز تأثيرها بشكل أكبر في المناطق الجبلية، قبل أن يضعف تأثير الحالة الجوية لاحقاً.

وأشارت إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة (بين 10 إلى 15 كم/س)، تنشط قليلاً بعد الظهر، ويكون اتجاهها جنوبياً شرقياً يتحول لاحقاً إلى شمالي غربي. أما مدى الرؤية الأفقية فيتراوح بين (8 - 10 كم)، وينخفض في أماكن هطول الأمطار ليصل إلى (5 - 7 كم). وتبقى درجات الحرارة مقاربة لما سُجل يوم أمس.

أما بشأن طقس يوم غد الثلاثاء، فأوضحت الأرصاد أن السماء ستتحول من غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً نتيجة تعمق حالة عدم الاستقرار في الغلاف الجوي للإقليم. ومن المتوقع أن تشمل زخات الأمطار والعواصف الرعدية معظم مناطق الإقليم خلال فترة ما بعد الظهر.

وتستمر هذه الحالة حتى ساعات المساء، ليبقى تأثيرها ضعيفاً في أوقات متأخرة من الليل على شكل أمطار خفيفة ومتقطعة في مناطق متفرقة. وستشهد درجات الحرارة انخفاضاً بمقدار (2 إلى 3 درجات مئوية) مقارنة باليوم. كما تنشط الرياح متغيرة الاتجاه بعد الظهر لتتجاوز سرعتها 30 كم/س.



وفيما يلي جدول بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة ليومي الإثنين والثلاثاء في إقليم كوردستان:

أربيل: الإثنين (19) | الثلاثاء (17)

السليمانية: الإثنين (16) | الثلاثاء (15)

دهوك: الإثنين (16) | الثلاثاء (14)

حلبجة: الإثنين (16) | الثلاثاء (16)

زاخو: الإثنين (18) | الثلاثاء (15)

سوران: الإثنين (16) | الثلاثاء (14)

حاجي عمران: الإثنين (8) | الثلاثاء (6)

كرميان: الإثنين (21) | الثلاثاء (20)

جمجمال: الإثنين (18) | الثلاثاء (16)

بيرمام (مصيف صلاح الدين): الإثنين (17) | الثلاثاء (14)