السلطات الإيرانية تعلن توقيف 17 شخصاً بتهمة التجسس والتعاون مع جهات خارجية في محافظة أرومية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات في محافظة أرومية، الواقعة شمال غربي إيران، عن إلقاء القبض على 17 شخصاً بتهم تتعلق بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، والانتماء لجماعات معارضة توصف بـ "الإرهابية".

وبحسب بيان رسمي نقلته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنین 6 نیسان/ابریل 2026، فإن عملية التوقيف جاءت عقب رصد استخباراتي ومتابعة ميدانية، وبناءً على أوامر قضائية. وأوضح البيان أن المتهمين يتوزعون على عدة خلايا ومجموعات بمهام مختلفة، وفقاً للتصنيف الآتي:

أولاً: اتهامات بالتجسس العسكري

ذكرت المديرية أنه تم توقيف شخص في مدينة "بوكان" بتهمة جمع وإرسال معلومات تتعلق بمنشآت عسكرية ودفاعية إلى جهات اتصال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إرسال إحداثيات لمواقع أمنية وعسكرية في مدينة "أرومية" لجهات مرتبطة بإسرائيل. كما أوقف ثلاثة أشخاص آخرين في مدينتي "أرومية" و"تشايپاره" بتهمة تصوير مراكز حساسة وبنى تحتية حيوية.

ثانياً: ملاحقة خلايا ميدانية وانفصالية

أفاد البيان بتفكيك خلية مكونة من أربعة أشخاص في مدينة "بوكان"، وُصفوا بأنهم عناصر في "جماعات انفصالية" كانوا يخططون لشن عمليات داخل البلاد. كما شملت التوقيفات ستة أشخاص آخرين بتهمة القيام بنشاطات دعائية عبر الفضاء الافتراضي لصالح جهات خارجية، وأشار البيان إلى أن بعضهم يرتبط بتنظيمات انفصالية.

ثالثاً: التعاون الإعلامي وقضايا الإرهاب

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات توقيف شخصين بتهمة التواصل مع قناة "إيران إنترناشيونال" (التي تصنفها طهران كمنظمة إرهابية)، بدعوى تزويدها بإحداثيات مراكز أمنية وحساسة في المحافظة. كما كشف البيان عن اعتقال شخص متهم بتسهيل نقل وتمرير عناصر تابعين لتنظيم "داعش" إلى داخل الأراضي الإيرانية.

واختتمت مديرية الاستخبارات بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون وتقديم أي معلومات حول تحركات مشبوهة عبر الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الاستخبارات، مؤكدة استمرار عملياتها لضمان الأمن في المناطق الحدودية والمحافظات الداخلية.

المصدر: وکالة فارس الایرانیة