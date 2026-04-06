المرشد الإيراني يتهم واشنطن وتل أبيب بالوقوف وراء مقتل الجنرال مجيد خادمي

نعت القيادة الإيرانية اللواء في الحرس الثوري، مجيد خادمي، الذي قضى في حادثة وصفها المرشد الأعلى مجتبی خامنئي بأنها عملية "اغتيال"، موجهاً أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها.

وفي رسالة تعزية أصدرها بهذا الشأن، نسب خامنئي مقتل الجنرال إلى من وصفهم بـ"الأعداء الأمريكيين والصهاينة"، معتبراً أن اللجوء إلى استهداف القادة الأمنيين يأتي نتيجة ما وصفه بـ"الإخفاقات المتتالية" لتلك القوى في مواجهة إيران.

ووفقاً لما جاء في الرسالة، فإن اللواء خادمي كان يعد أحد الكوادر البارزة في المجتمع الاستخباراتي والأمني الإيراني، حيث أمضى عقوداً من العمل في مجالات الأمن والدفاع الاستراتيجي.

وأكد المرشد الإيراني في بيانه أن استهداف الكوادر العسكرية لن يؤثر على مسار القوات المسلحة أو أهدافها، مختتماً رسالته بتقديم التعازي لعائلة خادمي وزملائه في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: الوکالات الایرانیة