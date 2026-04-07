وزير الخارجية العراقي: جهودنا مستمرة لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران بالتنسيق مع القاهرة

أربيل (كوردستان24)- أعرب كل من العراق ومصر عن قلقهما البالغ إزاء التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية المتصاعدة على أمن الطاقة العالمي واستقرار أسعار النفط، داعيين إلى ضرورة تغليب لغة العقل وضبط النفس لمنع انجراف المنطقة نحو مواجهة عسكرية شاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، لبحث سبل احتواء الأزمات المتلاحقة في المنطقة.

تفاهمات واشنطن وطهران

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي، أن الوزيرين بحثا الجهود الدبلوماسية المكثفة الرامية لخفض التصعيد والسيطرة على التسارع الخطير في الأحداث. كما جرى تقييم المساعي المبذولة لخلق تفاهمات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد الجانبان على أن المنطقة تمر بمرحلة "مفصلية وحساسة"، تتطلب اعتماد "الحكمة والتروي" كأساس لإخماد فتيل الحرب، محذرين من أن أي سيناريو كارثي سيترك آثاراً تدميرية لن يسلم منها أحد.

مخاطر اقتصادية عالمية

وتناول الاتصال أيضاً المخاطر المحدقة بحرية الملاحة البحرية وسلاسل إمداد الغذاء والتجارة الدولية، حيث أكد الوزيران أن أي اضطراب في هذه المسارات سيؤدي بشكل مباشر إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة وتقويض الأمن الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يسعى فيه العراق للعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين القوى الإقليمية والدولية، تجنباً لتحويل أراضيه إلى ساحة للصراع وتأميناً لاستقرار المنطقة واقتصادها.