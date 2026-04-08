غوتيريش يرحب باتفاق "هدنة" بين واشنطن وطهران ويثمن الوساطة الباكستانية

أربيل (كوردستان24)- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن خالص شكره وتقديره للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة باكستان، مشيداً في الوقت ذاته بدور كافة الدول التي ساهمت بفعالية في تيسير سبل الوساطة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى هذا الاتفاق.

وأكد الأمين العام أن هذه الهدنة تمثل فرصة جوهرية لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، وتهيئة بيئة ملائمة لإطلاق حوار موسع يهدف إلى تعزيز الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمي.