انفراجة في أزمة الطاقة.. أسعار الغاز الاوروبي تهبط 20% عقب اتفاق وقف اطلاق النار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- سجلت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية تراجعاً حاداً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بآمال انفراج أزمة الطاقة العالمية عقب الإعلان عن اتفاق "تهدئة" مفاجئ بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ما يمهد الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وهوت العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا بنسبة قياسية بلغت 20%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء التوترات العسكرية الأخيرة. وجاء هذا التحول الدراماتيكي في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع طهران، يسمح بمرور آمن لناقلات النفط والغاز عبر المضيق الحيوي مقابل وقف العمليات القتالية لمدة 14 يوماً.

ويعد مضيق هرمز الشريان الأهم للطاقة عالمياً، حيث يتدفق عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وكان إغلاقه شبه الكامل في الأسابيع الماضية قد دفع أسعار الوقود إلى مستويات جنونية، مهدداً بشلل اقتصادي عالمي، مما يجعل من الهدنة الحالية "طوق نجاة" للأسواق والمستهلكين على حد سواء.

وفي الأسواق المالية، ساهمت التحركات الكثيفة لصناديق التحوط والمضاربين في مضاعفة وتيرة الهبوط، خاصة مع تصفية مراكز شرائية قياسية كانت قد بُنيت على توقعات باستمرار النزاع.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، تراجعت العقود الهولندية (TTF) – المعيار القياسي للغاز في أوروبا – لشهر أقرب استحقاق بنسبة 18% لتستقر عند 43.70 يورو لكل ميغاوات في الساعة بحلول الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من موجة التفاؤل التي اجتاحت شاشات التداول، يسيطر "الترقب الحذر" على كبار التجار الفعليين (Physical Traders). ويرى مراقبون أن السوق لا تزال تنتظر أدلة ملموسة على استدامة التدفقات وضمان أمن الملاحة، وسط تساؤلات حول مدى صمود الاتفاق السياسي وقدرته على التحول إلى استقرار دائم في سلاسل الإمداد.