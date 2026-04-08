عودة إنتاج الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان إلى مستوياته المعتادة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مصدر في وزارة الكهرباء والموارد الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، عن استئناف إنتاج الغاز في حقل "كورمور"، مشيراً إلى أن ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية ستشهد تحسناً ملحوظاً، على أن يعود الوضع إلى طبيعته تماماً خلال الـ 12 ساعة القادمة.

وصرح مصدر خاص في الوزارة لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 8 نيسان 2026، بأن شركة "دانا غاز" باشرت باستئناف عمليات إنتاج الغاز في حقل كورمور الغازي.

وأوضح المصدر أن معدلات إنتاج الغاز في الحقل ستتصاعد بشكل تدريجي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حصة المواطنين من الطاقة الكهربائية الوطنية.

وأشار المصدر في ختام تصريحه إلى أنه من المقرر وصول مستويات إنتاج الغاز إلى طاقتها القصوى خلال الساعات الـ 12 المقبلة، وبذلك ستعود جداول تجهيز الكهرباء للمواطنين إلى وضعها الطبيعي المعتاد.