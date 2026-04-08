جي دي فانس: إيران توافق على فتح مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن تطور بارز في ملف التوترات الإقليمية، مؤكداً موافقة إيران على إعادة فتح "مضيق هرمز" أمام الملاحة الدولية، في خطوة قد تمهد الطريق لخفض تصعيد كبير في المنطقة.

وأوضح فانس في تصريحاته أن الولايات المتحدة تتبنى نهجاً دبلوماسياً جديداً، قائلاً: "نحن نعمل بنوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق مع إيران"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أنه "يجب على الإيرانيين أيضاً التعامل بمنتهى النية الحسنة" لإنجاح هذه الجهود.

وتأتي هذه التصريحات لتعكس رغبة واشنطن في إرساء استقرار اقتصادي وعسكري، خاصة وأن مضيق هرمز يُعد شريان الطاقة الأهم في العالم، حيث اعتبر مراقبون أن الإعلان عن فتحه يمثل نجاحاً أولياً للدبلوماسية الأمريكية في الإدارة الجديدة.