إسرائيل: الولايات المتحدة تريد إزالة المواد النووية الإيرانية والتهديد الصاروخي

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل أُبلغت بأن الولايات المتحدة ملتزمة بإزالة المواد النووية الإيرانية والتهديد الصاروخي خلال المفاوضات المقبلة.

وأضاف المسؤول أن مسؤولين كبارًا في إدارة ترامب أبلغوا إسرائيل بأن الولايات المتحدة "ستصرّ بشدة على إزالة المواد النووية، ووقف التخصيب، والقضاء على خطر الصواريخ الباليستية، وغير ذلك" خلال المحادثات المتوقع عقدها خلال الأسبوعين المقبلين.

ووصف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة محادثات دبلوماسية مغلقة، الشروط بأنها "أهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة".

ولم تظهر في التصريحات والمقترحات العلنية بشأن وقف إطلاق النار أي مؤشرات تُذكر على أن إيران والولايات المتحدة قد حلتا خلافاتهما حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة نسّقت وقف إطلاق النار مع إسرائيل مسبقًا، ونسب الفضل في التوصل إلى الاتفاق إلى "التدمير الهائل للبنية التحتية للنظام".

المصدر: AP