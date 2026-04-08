إردوغان يحذّر من "استفزازات محتملة" بعد وقف النار بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء من "استفزازات محتملة واعمال تخريب" بعد اعلان وقف اطلاق النار لاسبوعين بين ايران والولايات المتحدة.

وقال اردوغان عبر منصة اكس "نرحب بوقف اطلاق النار (...) في الحرب التي اشعلت منطقتنا منذ 28 شباط/فبراير. نأمل ان يتم تنفيذ وقف النار في شكل كامل على الارض من دون افساح المجال لاستفزازات محتملة او اعمال تخريب".

رغم انتقادها الشديد لإسرائيل، انضمت تركيا إلى الجهود الدبلوماسية مع مصر وباكستان للتوصل إلى وقف إطلاق النار في النزاع، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأرسلت تركيا ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات الطبية إلى إيران، حسبما أعلن وزير الصحة التركي كمال ميميسوغلو. وقال الوزير على منصة إكس إنه يريد "مداواة جراح ...المظلومين".