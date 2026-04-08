ترامب: لبنان خارج الصفقة وسنتعامل مع قتال حزب الله بشكل منفصل

أربيل (كوردستان 24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان لم يكن مدرجا في اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بسبب حزب الله.

وأفاد ترامب في مقابلة مع قناة PBS عندما سُئل عن سبب استمرار تل أبيب في ضرب جارتها: "بسبب حزب الله.. لم يتم إدراج لبنان في الاتفاق.. سيتم معالجة ذلك أيضا.. كل شيء على ما يرام".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف مناطق لبنانية متفرقة مخلفة عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وفي السياق، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون اتفاق وقف النار المؤقت مع إيران يشمل لبنان أيضا.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، شريطة أن تفتح إيران مضيق هرمز وتوقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "تدعم إسرائيل الجهود الأمريكية لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وعدم تشكيلها تهديدا، سواء عبر الصواريخ أو الإرهاب، لأمريكا وإسرائيل ودول الخليج والعالم".

ونفى مكتب رئيس الوزراء أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت لبنان، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

من جهته، أعلن مصدر أمني عسكري إيراني أن إيران تحضّر لتنفيذ عمليات ردع ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية ردا على عدوانها على لبنان.

وقال المصدر الأمني العسكري المطلع، في تصريح لوكالة "فارس": "في أعقاب استمرار انتهاك الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار المؤقت ضد لبنان والمقاومة الإسلامية فيها، تُحضّر إيران لتنفيذ عمليات ردع ضدّ المواقع العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

وأضاف المصدر: "في طهران، يتزايد الاعتقاد بأن استمرار هجمات الكيان الصهيوني رغم الاتفاق على جميع الجبهات دليل على عجز الولايات المتحدة عن السيطرة على نتنياهو أو أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) منحت الكيان حرية التصرف".

وفي سياق متصل، وصف ترامب الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها "مشادة معزولة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذا جزء من الاتفاق الجميع يعلم ذلك.. هذا خلاف منفصل.. حسنا؟.. عليك التحدث بشكل أسرع".

واتفقت الولايات المتحدة ​وإيران على وقف ​لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع ​وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى ​أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن ترامب عن الاتفاق في وقت متأخر من ⁠مساء ​الثلاثاء قبل ساعتين فقط ​من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لفتح مضيق هرمز وإلا ستواجه تدمير "حضارتها بأكملها".