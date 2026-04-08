الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي احتجاجاً على تخريب قنصليتها بالبصرة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الكويت الأربعاء باستدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لديها للاحتجاج على أعمال "الاقتحام والتخريب" التي طالت مبنى قنصلية دولة الكويت في البصرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها استدعت "زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر أعمال الاقتحام والتخريب التي طالت مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة".

وأكّدت الكويت "ضرورة قيام الجانب العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها مستقبلا".

واحتجّ الثلاثاء العشرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة، محاولين اقتحام المبنى فيما ألقت القوات الأمنية قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقُتل ثلاثة مدنيين على الأقلّ الثلاثاء في قصف طال منزلا في محافظة البصرة المحاذية للحدود مع الكويت في جنوب العراق، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتحدث المسؤول الأمني عن "انطلاق صواريخ من الجانب الكويتي".

وبعد اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير في هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تبنّت فصائل عراقية منضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" باستمرار هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد "العدو" في العراق والمنطقة. وتقول بعضها إنها تقصف أهدافا في الكويت والأردن.