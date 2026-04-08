السوداني لـ ماكرون: اعتقلنا الأشخاص الذين هاجموا أربيل بالطائرات المسيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، نجاح القوات الأمنية العراقية في إلقاء القبض على المتورطين باستهداف موقع قرب أربيل بطائرة مسيرة، وهو الهجوم الذي أدى في وقت سابق إلى مقتل ضابط فرنسي ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز الأمني يجسد التزام الدولة العراقية بتعزيز سيادة القانون وملاحقة العابثين بالأمن في جميع أرجاء البلاد، مشدداً في الوقت ذاته على حرص بغداد على حماية البعثات والمستشارين الدوليين المتواجدين على أراضيها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع المتوترة في المنطقة، حيث شدد السوداني على أهمية العمل المشترك لإدامة وقف إطلاق النار بما يخدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما توقف الرئيسان عند "الاعتداءات المؤلمة" التي تعرض لها لبنان اليوم، محذرين من عواقبها الخطيرة على أمن المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وقف هذه الهجمات وحماية المدنيين.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد السوداني حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد ماكرون بالدور المحوري الذي يلعبه العراق في دعم استقرار الشرق الأوسط.

وفي لفتة رياضية، قدم الرئيس الفرنسي تهانيه للسوداني بمناسبة تأهل المنتخب العراقي لنهائيات كأس العالم، معرباً عن تطلعه للمباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخبين العراقي والفرنسي بعد أن أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة.