جي دي فانس: الإيرانيون أساؤوا فهم شروط الهدنة

أربيل (كوردستان 24)- كشف نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جي دي فانس، عن وجود فجوة كبيرة في التفسيرات بين واشنطن وطهران حول شروط وقف العمليات العسكرية.

مؤكداً أن "سوء الفهم الإيراني لبنود الاتفاق يتركز بشكل أساسي على الملف اللبناني".

وأوضح فانس أن طهران "اعتقدت خطأً أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل الساحة اللبنانية".

مشدداً على أن الواقع "مغاير تماماً؛ حيث إن الجانب الإسرائيلي لم يقدم في هذه المرحلة سوى مقترح "ضبط النفس" على الجبهة الشمالية، ولم يوافق على وقف شامل لإطلاق النار هناك، وهو ما يفسر استمرار الضربات الإسرائيلية المكثفة ضد مواقع حزب الله".

وفي سياق المسارات الدبلوماسية، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الجانب الإيراني "قدم تعهداً رسمياً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".

كما أثنى فانس على التنسيق الوثيق مع تل أبيب، مشيراً إلى أن الإسرائيليين "يعملون على تهيئة الميدان والظروف السياسية بما يضمن تعزيز موقف واشنطن وتحقيق مكاسبها في المفاوضات المرتقبة مع إيران".

ويرى مراقبون أن تصريحات فانس تعكس وجود استراتيجية أمريكية-إسرائيلية مشتركة تهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط الميداني والسياسي، لإجبار طهران على تقديم تنازلات جوهرية عند الجلوس إلى طاولة المفاوضات المباشرة.