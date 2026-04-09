وول ستريت جورنال: ترامب يخطط لمعاقبة دول في الناتو سحباً لقواته بسبب مواقفها من إيران

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها نُشر اليوم الخميس 9 نيسان/أبريل 2026، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعكف على إعداد خطة تهدف لمعاقبة عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب مواقفها تجاه الصراعات والتوترات مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن إدارة ترامب ترى أن بعض الحلفاء في "الناتو" لم يكونوا متعاونين أو "نافعين" للولايات المتحدة وإسرائيل خلال المواجهات العسكرية مع إيران.

وفقاً للمعلومات المسربة، تقترح الخطة سحب القوات الأمريكية من الدول الأعضاء التي لم تدعم العمليات العسكرية الأمريكية، وإعادة جلبها أو جثها وتمركزها في الدول التي أبدت دعماً واضحاً لتلك الحملات.

وأشار التقرير إلى أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تحظى بدعم واسع من كبار المسؤولين في البيت الأبيض. ولا تقتصر الإجراءات على نقل القوات فحسب، بل تمتد لتشمل احتمالية إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية واحدة على الأقل في أوروبا، مع توقعات بأن تكون هذه القاعدة في ألمانيا أو إسبانيا.

وفي سياق متصل، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب بصدد إجراء مناقشات "صريحة ومباشرة للغاية" مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته. وتأتي هذه الخطوة في إطار الانتقادات المستمرة التي يوجهها ترامب للحلف، ومطالبته المتكررة للأعضاء بزيادة التزاماتهم الدفاعية وتوحيد المواقف السياسية والعسكرية مع واشنطن.