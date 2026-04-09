إعادة فتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية في إقليم كوردستان.. وتحذيرات من ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 20%

اربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس جمعية شركات الطيران والسياحة في إقليم كوردستان، لاوند مموندي، اليوم الخميس، عن إعادة فتح الأجواء العراقية رسمياً أمام حركة الملاحة الجوية، مؤكداً أن الرحلات ستعود إلى مسارها الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريح أدلى به لفضائية "كوردستان 24"، أوضح مموندي أنه عقب قرار سلطة الطيران المدني العراقي بفتح أجواء البلاد، باشرت كافة شركات الطيران استعداداتها الفورية لاستئناف رحلاتها من وإلى مطارات إقليم كوردستان والعراق.

وحول المواعيد المقررة لعودة الملاحة، رجّح مموندي أن تستأنف الخطوط الجوية الملكية الأردنية، رحلاتها إلى مطار أربيل الدولي مساء اليوم أو صباح الغد كأقصى تقدير. كما أشار إلى أن شركة "فلاي أربيل" ستطلق رحلاتها المتوجهة إلى إسطنبول ودوسلدورف اعتباراً من يوم السبت القادم، 11 نيسان/أبريل الجاري.

وعلى صعيد متصل بمطار السليمانية الدولي، كشف رئيس الجمعية أن شركة "فلاي دبي" قررت استئناف رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من 13 من الشهر الجاري، بالتزامن مع قيام الخطوط الجوية العراقية والملكية الأردنية بتفعيل رحلاتهما باتجاه السليمانية أيضاً.

وسلّط مموندي الضوء على التداعيات الاقتصادية القاسية لإغلاق الأجواء الذي استمر على مدار 40 يوماً، مبيناً أن "توقف الرحلات كبّد كل مكتب سياحي خسائر مالية تراوحت بين 10 إلى 15 مليون دينار، ناهيك عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالمطارات والشركات الخدمية المساندة".

وفيما يخص أسعار التذاكر للمرحلة المقبلة، أطلق مموندي تحذيراً من احتمالية ارتفاعها، موضحاً: "نتوقع زيادة في أسعار تذاكر الطيران بنسبة تصل إلى 20%، ويعزى ذلك إلى قفزة أسعار وقود الطائرات في الأسواق العالمية إلى ثلاثة أضعاف، فضلاً عن غلاء تكاليف التأمين (Insurance) نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة".

واختتم رئيس الجمعية تصريحه بمناشدة عاجلة لحكومة إقليم كوردستان لتقديم الدعم اللازم لشركات السياحة والطيران، مشدداً على أن هذا القطاع الحيوي يُعد المتضرر الأول والأكبر في أوقات الأزمات والتوترات.